Rebajas de verano anticipadas en cada vez más establecimientos

Si el calor de verano se adelanta cada vez más, lo mismo ocurre con las rebajas. Lejos quedan los tiempos en los que era obligatorio esperar al 1 de julio para iniciar la temporada de descuentos, pero es que algunos establecimientos comenzaron a anunciar rebajas ya el pasado viernes día 20. Y ayer ya eran una veintena las tiendas del Eix Comercial com carteles en sus escaparates, varias de ellas promocionando descuentos de hasta el 70%. Otras se quedan por ahora en el 50% o el 60% y otras no precisan ningún porcentaje. También comenzaron las rebajas antes del pasado fin de semana en grandes superficies, como las del grupo Wala.

Buena parte de las tiendas que aún no ofrecen descuentos lo harán en breve. Así, los comercios del grupo Inditex, propietario de Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius y otras firmas, iniciarán las rebajas mañana a las siete de la tarde en su aplicación y en página web, y un día después en las tiendas físicas. El resto, esperarán al arranque tradicional del 1 de julio, que ya no es preceptivo desde la liberalización comercial, pero se sigue manteniendo de forma oficiosa.

En lo que muchos comerciantes sí están de acuerdo es en que no es necesario mantener el periodo de descuentos durante tanto tiempo, puesto que suelen alargarse durante todo el verano, puesto que el grueso de las ventas se suele concentrar en las primeras semanas.

Compras en el puente

En todo caso, pese al calor, ayer a media tarde no eran pocos los que se acercaron al Eix a aprovechar el lunes laborable en mitad del puente para hacer compras. De hecho, Pimec Comerç Lleida presentará mañana la campaña “Refugis climàtics: el teu comerç al teu costat”, en la que informarán de que los ciudadanos pueden refugiarse de las altas temperaturas en los establecimientos comerciales de la ciudad.