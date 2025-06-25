La Guardia Urbana de Lleida disuelve de madrugada carreras ilegales de coches en un polígono industrial

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida disolvió la madrugada de este martes una concentración con decenas de vehículos en el polígono industrial Els Frares que, al parecer, varios de ellos querían hacer carreras ilegales. Varias patrullas acudieron a la zona al ser alertadas de la presencia de un gran número de vehículos que querían hacer carreras por el interior del polígono. La rápida intervención evitó que las carreras se llevaran a cabo y se disolvió la concentración.

En los últimos años se han detectado varias carreras ilegales en polígonos de la capital del Segrià y de localidades próximas a la capital como Torrefarrera. Así, por ejemplo, el pasado noviembre los Mossos d’Esquadra detectaron una en este último municipio. Un joven de 26 años fue detenido por conducción temeraria, amenazas y resistencia.