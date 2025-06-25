Muere un joven de 25 años al caer desde la muralla de la Seu Vella de Lleida

Imagen de la zona donde se produjo la caída del joven, que falleció cuando era trasladado al hospital. - JORDI ECHEVARRIA

Un joven de 25 años perdió la vida la madrugada de ayer tras caer al vacío desde la muralla de la Seu Vella. El joven, A.D., resultó herido crítico y falleció cuando estaba siendo trasladado al hospital Arnau de Vilanova, como avanzó SEGRE en su edición digital. Los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo de la investigación y apuntaron que se trataría de una caída accidental. Un deceso que se produjo durante la verbena de Sant Joan (más información en la página 28).

El suceso se produjo minutos después de la medianoche cuando, por causas que se desconocen, un joven se desequilibró en la muralla de la cara norte, entre la zona de La Sibil·la, el Baluard de la Reina y el parque de Santa Cecília. Se precipitó al vacío desde unos diez metros de altura. Al parecer, el hombre se encontraba junto a otras personas que alertaron al 112. Al lugar acudieron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana, ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y dotaciones Bomberos de la Generalitat.

Zona de difícil acceso

El joven, que cayó en una zona de difícil acceso, resultó herido de extrema gravedad y presentaba politraumatismos. Los servicios sanitarios le hicieron una primera atención in situ. Posteriormente, con la ayuda de los efectivos de los Bomberos, fue llevado hasta una ambulancia, para ser evacuado al hospital Arnau de Vilanova. Su pronóstico era crítico. Sin embargo, el joven murió durante el traslado pese a que intentaron reanimarle sin éxito. Los Mossos abrieron una investigación para esclarecer los hechos y apuntaron que se trataría de una caída accidental ya que presentaba síntomas de embriguez, según la policía.

Tragedia en 2023 en Gimenells

Hace dos años también hubo una verbena de Sant Joan trágica en Gimenells. Un hombre de unos 30 años falleció al arrojarse a la hoguera. El sucesos se produjo a las 22.15 horas junto al local social municipal, donde se encontraba la tradicional hoguera. La víctima mortal, originaria de Senegal, llevaba varios años viviendo en este municipio del Segrià.

El hombre había hecho varios intentos de lanzarse pero vecinos le apartaron. Sin embargo, minutos después, cuando la hoguera quemaba con más intensidad, el hombre arrancó a correr y se lanzó sin que nadie pudiera hacer nada. Varios vecinos recibieron atención psicológica.

Puente trágico con dos jóvenes leridanos fallecidos

El fallecimiento del joven de 25 años en el Turó de la Seu Vella se suma al que hubo el domingo por la tarde en Alcarràs cuando un vecino de Lleida de 20 años perdió la vida al ahogarse en un pequeño pantano ( ver SEGRE del domingo ). La víctima mortal era Bourama Diakite, técnico de la base del Lleida Club de Futbol y jugador del Amateur A de la UE Balàfia.

El joven también había jugado en el Juvenil A del Lleida, donde actualmente formaba parte del cuerpo técnico, y también había formado parte de otros clubs como el CF Pardinyes, FiF Lleida y UE Bordeta. La noticia de su muerte provocó una enorme conmoción en el fútbol leridano. El Lleida CF publicó un mensaje en X en el que lamentaba su pérdida y compartía “nuestro más sentido pésame con sus familiares y amigos”. También emitió un comunicado la Federació Catalana de Futbol, donde recordaba que “desde bien pequeño había jugado en clubs de la zona”, y la UE Balàfia.





El 112 recibió el aviso a las 18.27 horas del domingo de que un joven no podía salir del agua. Se trata de la primera víctima mortal en aguas interiores desde que el 15 de junio empezó la campaña de verano.