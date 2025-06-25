Universitat de Lleida: estas son las carreras con la nota de corte más alta

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los estudiantes que realizaron las pruebas de selectividad este junio ya han podido consultar hoy sus calificaciones, aunque las notas de corte definitivas para acceder a los distintos grados universitarios no se conocerán hasta principios de julio. Según las previsiones, estas se publicarán a principios de julio (el año pasado se publicaron el día 9). Mientras tanto, para tener una orientación, los futuros universitarios pueden consultar las notas de corte del curso anterior de la Universitat de Lleida (UdL).

La UdL publica las notas de corte correspondientes a la primera asignación del curso 2024-2025, y un año más, Medicina encabeza el ranking como la titulación con el acceso más competitivo. Con una nota de 12,431, se mantiene como una de las opciones más solicitadas por los estudiantes, exigiendo una calificación sobresaliente para poder acceder a estos estudios tan demandados.

En el ámbito sanitario, otras carreras también han registrado notas de corte muy elevadas. El grado simultáneo de Fisioterapia e Enfermería ha marcado un 10,698, convirtiéndose en una de las opciones más selectivas. También destacan Ciencias Biomédicas, con una nota de 11,732, y Biotecnología, con un 9,798, titulaciones que reflejan la creciente demanda de formación especializada en ciencias de la salud y la investigación biomédica.

El auge de las dobles titulaciones y los grados tecnológicos

En el campo tecnológico y de ingeniería, sobresale la doble titulación de Administración y Dirección de Empresas con Ingeniería Informática, con una nota de 11,263, y el doble grado de Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad con Ingeniería Mecánica, que exige un 10,944 para acceder. Estos datos muestran que la combinación de conocimientos empresariales con perfiles técnicos es altamente valorada en el mercado laboral y cada vez más solicitada por el alumnado.

También cabe destacar la nota de 10,146 para el grado combinado de Fisioterapia y Nutrición Humana y Dietética impartido en Igualada, un ejemplo de la descentralización de la oferta académica de la UdL y del interés creciente por estudios multidisciplinares que permiten una formación más completa y versátil.

Titulaciones con menor demanda en el panorama universitario

En contraste, diversas titulaciones del ámbito humanístico, social y de ciencias aplicadas presentan una nota de corte de 5,000, el mínimo necesario para acceder a ellas. Es el caso de grados como Educación Infantil, Turismo, Historia, Geografía, Filología Hispánica, Filología Catalana y Estudios Occitanos, Estudios Ingleses, Relaciones Laborales y Recursos Humanos o Trabajo Social.

Esta situación puede responder a diferentes factores, como una menor demanda global o un interés decreciente por determinados campos del conocimiento.

Tendencias educativas y perspectivas de futuro

Las estadísticas de las notas de corte muestran una clara tendencia al alza en la demanda de estudios relacionados con la salud, las ingenierías y las dobles titulaciones, que combinan disciplinas para ofrecer una formación más completa y adaptada a las exigencias del mercado laboral. Estas opciones son consideradas por los futuros estudiantes como una vía de mejor inserción profesional y mayores oportunidades laborales.

¿Cómo afectan las notas de corte a los futuros estudiantes?

Para los estudiantes que finalizan el bachillerato y realizan la selectividad, las notas de corte suponen un indicador crucial a la hora de planificar sus opciones universitarias. Aquellos que aspiran a carreras con alta demanda deben prepararse para obtener calificaciones sobresalientes, mientras que quienes se inclinan por titulaciones con menor presión selectiva pueden acceder con mayor facilidad.

El sistema de preinscripción universitaria permite a los estudiantes solicitar hasta 8 opciones por orden de preferencia, lo que les da la oportunidad de combinar titulaciones de alta demanda con otras más accesibles, aumentando así sus posibilidades de acceso a la educación superior.

¿Qué factores determinan las notas de corte universitarias?

Las notas de corte no son fijas ni predeterminadas, sino que se establecen en función de la oferta de plazas y la demanda de cada titulación. Por tanto, varían cada año según el número de solicitantes y sus calificaciones. Factores como las tendencias del mercado laboral, la reputación de la universidad o la percepción social de determinadas profesiones influyen significativamente en estas fluctuaciones.

En conjunto, el mapa de las notas de corte en la UdL para el curso 2024-2025 refleja las transformaciones que experimenta el sistema universitario español y pone de manifiesto el interés creciente por la formación en áreas con alta empleabilidad, al tiempo que mantiene una oferta diversa y descentralizada en sus diferentes campus de Lleida e Igualada, contribuyendo al desarrollo educativo y socioeconómico de estos territorios.