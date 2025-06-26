Acusado de abusos a su sobrina de 14 años en una tienda de campaña

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida juzgó ayer a un hombre acusado de hacer tocamientos a una sobrina de 14 años con la que acudió a un camping de Sort en agosto de 2021. Los supuestos abusos habrían tenido lugar cuando dormían en una tienda de campaña. La Fiscalía y la denunciante, que ejerce la acusación particular, solicitaron una condena de seis años de prisión y otros cinco de libertad vigilada por un delito de agresión sexual a menor de edad con el agravante de parentesco. En cambio, la defensa pidió la absolución en base al principio de in dubio pro reo −en caso de duda se falla a favor del acusado−.

El acusado fue el primero en declarar y afirmó que “no niego haberla tocado, pero no a propósito”. Asimismo, explicó que “tengo un dormir muy malo, hago cosas raras, tengo trastornos y puedo poner una mano a alguien sin querer, no soy consciente de ello. Con mi pareja me ocurre todas las noches”. Añadió que no podía mantener relaciones sexuales porque “tengo el pene roto”. La denunciante no declaró sino que los magistrados visionaron la entrevista que le hicieron los psicólogos del departamento de Justicia. En la exploración explicó cómo se habrían producido los tocamientos. “Estaba durmiendo, me desperté y vi que tenía las manos en mis genitales”, dijo. También aseguró que su tío “no paraba de justificarse”. Eran las cuatro de la madrugada y la menor buscó refugio en el lavabo del camping, desde donde llamó a su hermana mayor. Esta telefoneó a su madre y, junto a su padre, viajaron desde Barcelona hasta Sort. La madre de la niña y hermana del acusado, que como su hija mayor declaró por videoconferencia, aseguró que “la niña tenía un ataque de ansiedad”.

Las acusaciones también pidieron que se le imponga una orden de alejamiento y que indemnice a la víctima con 6.000 euros.

Por otra parte, la Audiencia tiene previsto juzgar el próximo 2 de julio a un hombre acusado de hacer tocamientos a su hijastra menor de edad. Los abusos se habrían producido entre finales de 2019 y principios de 2020 y la Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel y otros cuatro de libertad vigilada.