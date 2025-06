El porcentaje de aprobados en Lleida de la fase obligatoria de selectividad ha sido este año del 94,55%, el más bajo de las cuatro demarcaciones catalanas. El año pasado, en cambio, fue el mejor. La nota media, un 6,286, esta vez también es la peor, mientras el expediente de Bachillerato, con un 7,72 de media, es el más elevado.

Un 94,55% de los alumnos que se enfrentaron a la selectividad en Lleida, en concreto 1.804, han aprobado la fase general obligatoria (ahora denominada de acceso), lo que supone el porcentaje más bajo de las cuatro demarcaciones. En Tarragona la han superado el 94,62%, el 95,03% en Barcelona y Girona lidera el ranking con el 95,18%. La media catalana es del 94,97%, la menor al menos desde 2020. El año pasado Lleida obtuvo los mejores resultados de Catalunya, con un 97,49%. Según datos del departamento de Universidades, el índice de Lleida baja al 87,57%, si se suman la fase general y la específica.

Los aprobados de matrícula ordinaria son un 95,22%, mientras que en el caso de los repetidores porque suspendieron en la edición anterior el porcentaje cae al 47,06% y es de 62,50% entre los que repitieron las pruebas para mejorar nota. El índice entre los que solo hicieron la fase específica es del 74,90% y entre los que provienen de FP, de un 51,61%.

En cuanto a las notas, la media de selectividad de los leridanos es de 6,286, la más baja de Catalunya y menor que la del año pasado, que fue de 6,691. De hecho, la nota media global es de 6,4, la menor desde 2017. No obstante la calificación más alta de la fase general en la demarcación, un 9,3, la han logrado dos alumnas: Aina Arqué, del instituto Lo Pla d’Urgell de Bellpuig, y Clàudia Sanllehí, del Joan Brudieu de La Seu. La mejor de Catalunya, un 9,9, la comparten tres alumnas de la provincia de Barcelona. La media de acceso a la universidad de los alumnos de Lleida es de 7,144 y la del expediente de Bachillerato, de 7,72, la más alta de Catalunya.

Por asignaturas, la nota media global en el examen de catalán es de 6,3, tres décimas menos que el año pasado y la más baja desde 2016 (6,19). En castellano es de 6,4, medio punto menos y la menor calificación desde 2018. En inglés es de 6,82, el peor registro desde 2020, mientras que en matemáticas han mejorado mucho, de 4,87 del año pasado a 6,12 de este. Asimismo, los alumnos han obtenido un 6,95 de media en historia (la más baja desde 2022) y un 6,89 en historia de la filosofía, peor que en 2024 pero mejor que la de 2023.

El departamento de Universidades destaca que las 35 materias de la selectividad han alcanzado un cinco de media, a diferencia de 2024. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ve positivo el desarrollo de la selectividad “pese al cambio de normativa”, con modificaciones comunicadas poco antes de las pruebas, y considera “muy satisfactorio” el nivel de aprobados. Los resultados por sexos a nivel general son similares (aprueban un 94,98% de mujeres y un 94,96% de hombres) y la diferencia entre pública y privada es de un 95,22% y un 96,68%, respectivamente.

Por comarcas, según datos de Universidades, el Pallars Jussà tiene el mayor índice de aprobados con un 98% (la nota media, de 6,4) y el Pla d’Urgell ocupa la segunda posición con un 97,6% (6,19). En la Segarra es del 95,56% (6,03), en el Segrià del 95,52% (6,35), en el Urgell del 95,03% (6,42), en el Solsonès del 94,44% (6,74) y en la Noguera del 92,98% (6,11).

Clàudia Sanllehí Solé



Reconoce que las pruebas le fueron bien, pero “esperaba sacar un 8 o un 8,5 ”. “Sabía que las notas salían a primera hora, pero tenía miedo de abrir el ordenador, estaba muy nerviosa. Cuando las he visto me ha costado creérmelo. Luego me han llamado del departamento de Universidades y ya ha sido una sorpresa total”. Afrontó los exámenes “con nervios pero tranquila porque sabía que llevaba una buena base” y aún duda si estudiar Ingeniería Aeroespacial en Terrassa o de Telecomunicaciones en Barcelona. Su nota de acceso es de 13,62, así que no tendrá problemas para elegir, informa C.Sans.

Aina Arqué Giribet



Esta alumna de Preixana, que estudió Bachillerato en el instituto Lo Pla d’Urgell de Bellpuig, es una de las dos que han logrado la mejor nota de la fase general de la selectividad en Lleida, un 9,3. También comparten nota de acceso, un 13,62. Actualmente está en Estados Unidos, donde recibió la noticia. “Estoy muy satisfecha de ver que el esfuerzo tiene su recompensa”, afirma. Destaca que “segundo de Bachillerato es un curso duro”, pero asegura que “con implicación y llevando las cosas al día durante todo el curso, la selectividad es mucho más sencilla de lo que te dicen”. “Es más la presión que la dificultad”, indica. Explica que en los últimos meses ha estado barajando si estudiar Bioquímica o Farmacia y finalmente se ha decidido por Bioquímica en Barcelona. “Tengo muy buenas referencias y muchas ganas de empezar”, remarca.