Evacuada una pizzería de Lleida por un incendio

Este lunes por la noche, sin que ninguna persona resultara herida

Un camió dels Bombers.

Un camió dels Bombers.

Dos dotaciones de los Bomberos trabajaron este lunes por la noche en un incendio en un restaurante-pizzería situado en la esquina entre las calles Alfred Perenya y Pallars de Lleida. Los Bomberos recibieron un aviso a las 23.05 horas que alertaba que salía humo gris del establecimiento, que fue evacuado sin que ninguna persona resultara herida.

El fuego se habría originado en la campana extractora de la cocina, que habría quemado parte del falso techo y cableado.

Por otra parte, los Bomberos también han trabajado esta noche en un incendio en un contenedor en Balaguer y en la retirada de unas ramas que han caído a la calle Ton Sirera de Lleida.

