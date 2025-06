"Es inhumano": vecinos y comercios de un bloque de pisos de Lleida pasan 8 días sin luz ni agua

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

“Hemos pasado 8 días sin luz ni agua en todo el edificio, hay vecinos de más de 80 años que han tenido que ir a comer y a pasar las tardes en el local social porque estaban ahogados sin aire acondicionado. Parte el alma, es inhumano”. Lo explicó ayer la responsable de Regals Carmela, uno de los dos comercios del número 16 de la avenida de Sant Pere, en el Secà, que se quedaron sin suministro el viernes de la semana pasada junto a los seis pisos del inmueble y no lo recuperaron hasta ayer por la noche. La afectada recordó que “estaba en la tienda con clientes, escuchamos un estallido muy fuerte y nos quedamos a oscuras”, por lo que “fui a mirar y encontré el cuadro de la acometida abierto, faltaban fusibles y había cables quemados”, explicó. Poco después, “unos chicos vestidos de electricistas salieron de un piso donde viven dos personas”, así que “llamé a los Mossos, vinieron y me tomaron declaración, pero dijeron que a ellos no les corresponden este tipo de sucesos”, añadió.

Los vecinos señalaron como presuntos autores de un delito de fraude energético a los dos inquilinos de un piso del bloque que se habrían enganchado ilegalmente a la luz de la comunidad después de que otra persona –quien les habría realquilado el piso– les cortara los cables desde dentro de la vivienda. La asociación vecinal del Secà también alertó de la situación.

La responsable de la tienda lamentó que solo pudo abrir por las mañanas a causa del calor, no le funcionaba la caja registradora y necesitó la ayuda de tres personas para abrir la reja. Explicó que “Endesa dijo que teníamos que arreglar la acometida”, por lo que la comunidad costeó a un electricista que hizo esta labor y “presentó el boletín el miércoles, pero no recibimos ninguna noticia más hasta ayer, cuando Endesa dijo que debíamos cambiar el cuadro de contadores por normativa”. No obstante, ayer por la noche “nos volvieron a dar la luz después de que el electricista presentara toda la documentación ante altos cargos de la compañía”, afirmó.

Un portavoz de Endesa explicó –antes de dar de nuevo el suministro– que “tenemos prohibida cualquier acción desde los contadores hacia dentro de los edificios porque es competencia de los propietarios”.