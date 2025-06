«Los chicos no nos sentimos cómodos, faltan referentes»: deportistas LGTBI+ denuncian la falta de visibilidad en el deporte masculino

Sólo quieren practicar el deporte que los apasiona, como hacen millones de personas por todo el mundo. Pero los integrantes del colectivo LGTBI+ sufren insultos, amenazas y agresiones por parte de intolerantes.

Carles, aunque no es su nombre real, tiene 27 años y explica que juega a balonmano. “Hace cinco o seis años reconocí mi orientación y los compañeros del equipo lo saben e incluso hacemos bromas, hay muy buen rollo”, destaca.

Añade que “yo no he sufrido problemas, pero sí que he oído en partidos insultos contra jugadores que lo habían reconocido públicamente”. “Les chicas siempre han tenido una situación social difícil y ser en un colectivo femenino ayuda en la transición a la aceptación interna y a reconocer- lo públicamente, a mí no me gusta el concepto salir del armario. También tienen más referentes famosos. Los chicos no nos sentimos cómodos y cuesta más al no haber tantos referentes. Es importante la visibilización del colectivo”, concluye.