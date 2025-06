Una deportista leridana de élite: “Las lesbianas somos más libres en el deporte femenino, pero queda mucho por hacer”

Sólo quieren practicar el deporte que les apasiona, como hacen millones de personas en todo el mundo. Pero los integrantes del colectivo LGTBI+ sufren insultos, amenazas y agresiones por parte de intolerantes.

Eva, con nombre figurado, ya que pide que se le respete el anonimato, tiene 29 años y juega en un equipo leridano de élite. “En el equipo no he sentido discriminación, a pesar de que en algún partido sí que he oído comentarios sobre que alguna jugadora es lesbiana. Lo saben a mi círculo, lo he vivido con transparencia y me he sentido avalada”.

Explica que “hay más prejuicios entre los chicos, es una cosa que se ve. El deporte femenino es otra cosa, las mujeres ya sufrimos otras discriminaciones por el hecho de ser mujeres, así que las deportistas lesbianas en este sentido somos más libres y no hay discriminación”.

Cree también que “se avanza muy poco, da la sensación que la gente es más abierta pero no, sigue habiendo un discurso de odio y se siguen escuchando barbaridades. Queda mucho por hacer”.