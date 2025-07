La Paeria revisa las obras de la calle del Roure ante posibles deficiencias

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La teniente de alcalde Begoña Iglesias y técnicos municipales se reunieron ayer con responsables de la empresa encargada de la urbanización de la calle del Roure, en Ciutat Jardí, para analizar in situ el estado de la obra después de que el ayuntamiento detectara posibles deficiencias en su ejecución. “Se ha decidido tomar medidas para analizar la calidad del asfalto, y el lunes irá un topógrafo para comprobar las cotas del vial”, explicó una portavoz municipal. Afirmó que “en función de los resultados se determinarán las actuaciones a llevar a cabo para garantizar la calidad” y añadió que “el ayuntamiento insiste en la no recepción de la obra si no está en perfectas condiciones”. La calle, aunque acabada de urbanizar, sigue cerrada al tráfico.

La asociación de vecinos del barrio, que también participó en la reunión, denunció que “está mal asfaltada, es muy posible que algunos tramos se desgranen en poco tiempo, solo hace falta verlo”. Consideran que el mal estado se podría deber a la “gran intermitencia” que ha sufrido la obra.

La Paeria adjudicó los trabajos el pasado septiembre por 631.376 euros financiados con fondos Next Generation. Las obras abarcan el tramo de la calle del Roure entre Enric Farreny y Victòria Kent.

Baldomer Gili i Roig lleva cerca de un año cortada

La calle Baldomer Gili i Roig, también en el barrio de Ciutat Jardí, lleva cerca de un año cerrada al tráfico en el tramo entre las calles Enric Farreny y Arborètum debido a la construcción de varias viviendas. La empresa constructora, también encargada de la urbanización de la calle, indicó ayer que prevé acabar los trabajos durante la primera semana de agosto.

La asociación de vecinos del barrio lamenta que este corte provoca que los vecinos de la calle del Arborètum deban dar la vuelta por la avenida de Ciutat Jardí si quieren ir en dirección a Rovira Roure, ya que las calles paralelas más próximas a Baldomer Gili i Roig (Monestir de les Avellanes y Albert Coma i Estadella) tampoco están urbanizadas en su totalidad. La junta vecinal indica que los trabajos en Monestir de les Avellanes dependen del consorcio del parque del Arborètum al ser colindante, por lo que insta a la Paeria a que la urbanice cuanto antes.