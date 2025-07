Critican el uso ‘abusivo’ de Correos en un aparcamiento en Lleida: “aparcan de cualquier manera”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Trabajadores y negocios de la calle Llorenç Agustí Claveria y alrededores, en el polígono El Segre, critican que la aglomeración de vehículos de Correos, que tiene un centro en la zona, hace que se copen las plazas de aparcamiento y dificultan el trabajo de varias empresas. “Ya tienen unas plazas asignadas de por sí, pero a determinadas horas ves todas las plazas llenas de sus camiones y furgonetas”, aseguraron desde una empresa muy próxima a la nave de Correos, que asegura que esta situación ha empeorado de forma considerable estas últimas semanas. “Es un problema porque muchas veces aparcan de cualquier manera, bloqueando la entrada y salida de algunas tiendas y talleres, y otras labores logísticas en la misma calle cuando tienen la nave”, apuntan desde otro negocio. Asimismo, otro trabajador apunta que “si por la mañana no vienes pronto, ya no encuentras aparcamiento disponible, debería poder haber sitio para todos y que Correos utilice su almacén para guardar la mayoría de sus vehículos, porque si no esto es un caos”. Este diario intentó ayer contactar con Correos varias veces y por varios medios, pero no obtuvo respuesta.