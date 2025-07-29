Muere una joven cooperante de 22 años de Lleida en un accidente de tráfico en Malaui

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una joven de Lleida de 22 años, A.S.C., ha fallecido en un accidente de tráfico en Malaui, según ha podido saber SEGRE. Al parecer, la joven leridana se encontraba en el país africano llevando a cabo labores solidarias y de cooperación. Había ido con una amiga y las dos hacían un voluntariado para un bufete de abogacía.

Fuentes del Gobierno central confirmaron a este periódico el fallecimiento y que el ministerio de Asuntos Exteriores se había puesto en contacto con la familia de la víctima, conocida en la capital por su vinculación a entidades deportivas y culturales.

Por lo visto, y tal como ha publicado posteriormente 3CAT, el accidente ha sido con el coche de las misma ONG, durante el trayecto desde el aeropuerto, y una compañera de la finada ha resultado herida grave. Tal como apuntan, esta necesitaría urgentemente un traslado y la familia está haciendo gestiones de urgencia para trasladar a la joven herida desde Malaui hasta Johannesburg, en Sudáfrica, para ser intervenida.

En declaraciones en 3CAT, familiares apuntan que la joven "cada vez está peor, que necesita una transfusión de sangre, y que por problemas burocráticos sobre quién paga el traslado este no llega".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su pésame a los familiares y amigos de la joven leridana, y se ha puesto a disposición de la familia para todo lo que puedan necesitar.

En un mensaje en X durante su viaje oficial a China, Illa ha trasladado su pésame tanto a los familiares como a los amigos de la cooperante catalana fallecida en "un trágico accidente en Malaui". El conseller de Acción Exterior, Jaume Duch, también desde China junto a Illa, ha lamentado profundamente la muerte en otro mensaje de X. En nombre de la Conselleria y muy especialmente de Cooperació al Desenvolupament, Duch ha trasladado el pésame a sus familiares, compañeros y amigos "en estos momentos difíciles".