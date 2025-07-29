Siguen buscando al hombre que agredió a otro con una hoz en el barrio de la Mariola de Lleida

Los hechos tuvieron lugar en la calle Vivaldi de la Mariola el sábado por la noche. - MAGDALENA ALTISENT

Los Mossos d'Esquadra continuaban la búsqueda ayer del individuo que el sábado por la noche agredió otro con una hoz en la Mariola, como adelantó SEGRE el lunes.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Músic Vivaldi alrededor de las diez y media de la noche del sábado, cuando un peatón le recriminó a otro que hubiera decidido ponerse a reparar un coche en plena calle, a aquellas horas y en aquel lugar. La conversación fue subiendo de tono para transformarse rápidamente en una discusión intensa que se interrumpió de manera repentina cuando el vecino que estaba reparando el automóvil decidió abandonar la escena para acercarse a la vivienda, próxima, en la cual reside. Volvió poco después esgrimiendo una hoz con la que atacó a su interlocutor, que sufrió lesiones en un brazo a consecuencia del ataque.

El agresor huyó del lugar y los Mossos d'Esquadra pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda con varias patrullas para intentar localizarlo.