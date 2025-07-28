Los Mossos buscan a un hombre que se peleó a golpes de hoz en la Mariola de Lleida

Los hechos tuvieron lugar en la calle Vivaldi de La Mariola el sábado por la noche. - MAGDALENA ALTISENT

Una discusión sobre civismo, o quizás mejor de incivismo y acerca del uso del espacio público, derivó el sábado por la noche en una agresión a golpes de hoz en la que un vecino de La Mariola sufrió heridas de carácter grave y por la que los Mossos d'Esquadra buscan al atacante como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Músico Vivaldi en torno a las diez y media de la noche del sábado, cuando un viandante le recriminó a otro que hubiera decidido ponerse a reparar un coche en plena calle, a esas horas y en ese lugar.

La conversación fue subiendo de tono para transformarse rápidamente en una discusión intensa que se interrumpió de manera súbita cuando el vecino que estaba reparando el automóvil decidió abandonar la escena para acercarse a la vivienda, cercana, en la que reside. Regresó poco después esgrimiendo una hoz con la que atacó a su interlocutor, que sufrió lesiones en un brazo como consecuencia del ataque.

El agresor desapareció de la escena y los Mossos d’Esquadra pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizarlo, con una alerta a las patrullas que en ese momento se encontraban de servicio. Al cierre de esta edición no se había llegado a producir la detención.

La víctima necesitó asistencia sanitaria, aunque se encuentra fuera de peligro. Del dictamen que efectúen los médicos y los forenses sobre la tipología de las lesiones que sufrió dependerá que, una vez que sea arrestado y puesto a disposición judicial, el atacante acabe enfrentándose a cargos por un delito de lesiones o de tentativa de homicidio.

La agresión registrada el sábado en La Mariola se enmarca en el cuadro de conflictividad que se está cronificando en los últimos años en el siempre populoso y ahora también multicultural barrio leridano, y que ha tenido uno de sus puntos álgidos más recientes con la agresión que sufrieron a finales de abril seis agentes de los Mossos d’Esquadra que trataban de aplacar un enfrentamiento entre dos grupos de vecinos.

Cinco vecinos de La Mariola fueron detenidos unas semanas después por su presunta participación en la agresión tumultuaria en la que resultaron lesionados los agentes de la policía autonómica.

La Mariola es uno de los cuatro barrios, con Els Mangraners, El Clot y el Centro Histórico, en los que la Paeria desarrolla un Plan de Acción Municipal.