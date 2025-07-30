Inician los trámites para repatriar a la cooperante de Lleida de 22 años fallecida en accidente en Malaui

El accidente se produjo después de que las cooperantes fueran recogidas en el aeropuerto de Malaui. - KIMI0416

El ministerio de Asuntos Exteriores está prestando asistencia a la familia de A.S.C., la joven cooperante leridana de 22 años fallecida en Malaui, como avanzó SEGRE ayer. Fuentes del ministerio indicaron que la embajada española en este país africano está siguiendo el caso y se encuentra “en contacto con la familia para prestarle toda la asistencia consular necesaria en este tipo de circunstancias” y para iniciar los trámites de repatriación.

En el siniestro, que tuvo lugar el domingo, resultó herida de gravedad otra cooperante catalana de 23 años, vecina de Sant Cugat del Vallés, y falleció un integrante de la ONG Volunteer World. El conductor también resultó herido.

El accidente ocurrió el domingo cuando salían del aeropuerto en taxi para ir a la ONG donde tenían que hacer las prácticas. Ahora, la familia de la joven muerta quiere que se haga todo lo posible para ayudar a su amiga herida para que pueda recibir la ayuda que necesita. “Ellas iban a ayudar, y ahora somos nosotros los que necesitamos ayuda”, apuntaron ayer.

La joven herida necesita un trasladó urgente a Sudáfrica para recibir tratamiento médico. Según la delegación del Gobierno en Catalunya, la previsión es que la cooperante sea trasladada a primera hora de mañana de hoy Johannesburgo. Al parecer deben operarla por fractura compleja de cadera y necesita una transfusión de sangre que no pueden hacerle a Malawi, según informó TV3. De manera paralela, también se están realizando las gestiones para poder repatriar a la víctima mortal.

Por su parte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, desde en China, se puso a disposición tanto de los familiares de la víctima como de las personas heridas. Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, dijo que “estamos en contacto con la delegación del Gobierno por los trámites de repatriación y traslado mi pésame a familiares y estoy a su disposición”. Hoy a las 10.30 horas tendrá lugar un minuto de silencio.

La leridana fallecida y su amiga estudiaban Derecho juntas en la universidad —a pesar de que la joven de Lleida ahora cursaba estudios en Toulouse— y según explicaron ayer fuentes de la familia: “ambas tienen pasión por ayudar a los demás y al resto del mundo”.