La joven herida en un accidente en Malaui ya está en Johannesburgo después de recibir una transfusión de sangre en Malaui

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La joven herida en un accidente en Malaui ha llegado a Johannesburgo alrededor de la una de la tarde donde la estaba esperando su padre. Según ha explicado el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, la chica ha recibido una transfusión de sangre en Malaui y a pesar de que tiene heridas de consideración, existe la esperanza de que se recupere. Ahora quedará en manos de los médicos de la ciudad sudafricana y habrá que ver cuál es su evolución. Con respecto al cuerpo de la joven leridana de 22 años que perdió la vida en el mismo accidente, Prieto ha comentado que su repatriación a España se hará lo antes posible en función de sí las autoridades piden un examen médico del cuerpo.

Según Prieto, el procedimiento de repatriación del cuerpo aquí “es relativamente sencilla”, pero ahora habrá que ver si las autoridades de Malaui piden un examen médico del cuerpo porque “ellos tienen su legislación”. En cualquier caso, Prieto ha asegurado que intentarán que vaya deprisa porque “es evidente” que la familia así lo desea con el objetivo de dar descanso a su hija.

Con respecto a la otra chica, Prieto ha destacado que ya se encuentra en Johannesburgo desde la una de la tarde y que aparte de su padre también se ha desplazado una de las cónsules del gobierno español a Pretoria con el fin de dar apoyo presencial.