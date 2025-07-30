Lleida recuerda con un minuto de silencio a la vecina de 22 años muerta en un accidente en Malaui

Publicado por ACNSegre Creado: Actualizado:

Un centenar de personas se han concentrado este miércoles en la plaza de la Paeria de Lleida para hacer un minuto de silencio en recuerdo de la cooperante leridana de 22 años que esta semana ha muerto en un accidente de coche en Malaui , donde había ido a hacer un voluntariado.

Al acto hay asistido varios familiares y amigos de la joven, además de autoridades. Una portavoz de la familia la ha recordado como una persona "fabulosa y fuera de serie en todos los sentidos" a quien le gustaba ayudar a la gente". "Por un absurdo inmenso todo eso ha quedado segado, pero espero que su luz siga entre todos nosotros", ha concluido.

También ha asistido el delegado del gobierno español a Catalunya, Carlos Prieto, quien ha mantenido unas palabras con familiares de la joven.

Entre otros, al minuto de silencio también ha participado concejales del consistorio y representantes de los cuerpos de seguridad, entre los cuales el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, quien ha viajado a Lleida para participar en la Junta Local de Seguridad.