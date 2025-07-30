El avión medicalizado que transporta a la chica herida en Malaui ya está camino de Sur-África

El accidente se produjo después de que las cooperantes fueran recogidas en el aeropuerto de Malaui. - KIMI0416

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El avión medicalizado que transporta a la joven herida grave en un accidente de tráfico en Malaui donde también murió Anna S.C., una chica de 22 años de Lleida , ya está camino de Sur-África, según ha podido confirmar la ACN. El traslado ha empezado este mismo miércoles por la mañana tan pronto como la joven ha sido estabilizada para poder volar y ha recibido la autorización de los doctores para viajar. Las familias han estado esperando durante tres días para conseguir este transporte medicalizado, que había chocado con impedimentos burocráticos. Durante las últimas horas, la joven ha podido recibir tratamiento en el país. La previsión es que llegue a Johannesburgo hacia el mediodía.

Les dos chicas acababan de llegar a Malaui e iban hacia la zona donde tenían previsto hacer las tareas de cooperación cuando el coche en que viajaban sufrió un accidente. A raíz del siniestro, murieron Anna y también el guía de la ONG que acompañaba a las chicas, mientras que quedaron heridos la otra joven y el conductor.

El martes, la familia de la joven muerta pidió que se hiciera toda la posible para ayudar a la amiga herida para que recibiera la ayuda que necesita. "Ellas iban a ayudar, y ahora necesitamos ayuda", apuntaban.

Les dos jóvenes estudiaban Derecho juntas en la universidad -aunque Anna ahora cursaba estudios en Tolosa- y según explican fuentes de la familia tienen pasión por ayudar a los otros. De hecho, Anna ya había hecho voluntariados en el pasado, y el año pasado, por ejemplo, había estado en Nepal. "Era una joven brillante, que combinaba el derecho con la psicología, siempre quería ayudar a todo el mundo, los amigos y el resto del mundo," recordaba la familia de la leridana muerta en una conversación con la ACN.

Este miércoles, se prevé un minuto de silencio en recuerdo de Anna en Lleida.