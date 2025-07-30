Reclaman mejoras en la iluminación nocturna del Turó de la Seu Vella de Lleida: “es una lástima”

“Es una lástima ver la Seu Vella medio a oscuras, un conjunto monumental como este merece una mejor iluminación”. Este es el ruego que el presidente de la Associació Amics de la Seu Vella, el arqueólogo Joan Ramon González, lleva haciendo desde hace años para mejorar la iluminación nocturna del faro de Ponent, que hace años que no se renueva y cuyo mantenimiento “deja mucho que desear, porque varios de sus focos están muy anticuados”. Detalla que hace una década que no se invierten en las luces del campanario, que la parte norte del Castell del Rei apenas se vislumbra cuando cae la noche y lo mismo pasa con las murallas que rodean el Turó. “Se debería instalar todo un nuevo sistema de iluminación que contemple iluminar todo el complejo, desde el campanario y la catedral hasta las murallas, nos consta que el ayuntamiento y el Consorci del Turó de la Seu Vella tienen previsto hacer mejoras, pero de momento solo se quedan en palabras y buenas intenciones”, lamenta González.

Por su parte, el presidente del Consorci, Joan Baigol, recordó que la entidad “hace una revisión de la iluminación nocturna del Turó cada determinado tiempo y lo notifica a la Paeria, pero admitió que “esta es una cuestión que siempre se puede mejorar”. Añadió que las obras que se están haciendo en el claustro de la Seu Vella han obligado a apagar algunos de los focos así como la zona de la Porta dels Fillols, justo encima del bar la Sibil·la. Asimismo, tanto Baigol como el alcalde, Fèlix Larrosa, señalaron en su momento que el nuevo contrato del mantenimiento del alumbrado público prevé mejorar especialmente la iluminación de la Seu Vella y su entorno, así como otros monumentos de la ciudad.

Obras en los baluartes

Además de los trabajos que se están haciendo en el claustro, todavía se están llevando a cabo las obras para restaurar el tramo derrumbado de la Llengua de Serp, que se vino abajo en enero por las filtraciones del agua de lluvia, y la restauración del Baluart del Rei. La previsión de la Paeria es que ambas actuaciones estén acabadas en otoño y también prevén mejorar la protección de los restos arqueológicos de la muralla romana y árabe.