La Paeria de Lleida reclama a la empresa del parking de Blondel reparaciones

Las juntas de la rampa de acceso al parking se aprecia a simple vista que están deterioradas. - ÀLEX SAMPER

El ayuntamiento ha ordenado a la empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo de la avenida Blondel, Interparking Lleidatana SA, hacer varias reparaciones en la estructura del equipamiento y en su sistema de recogida de agua filtrada, según ha podido saber este diario.

Concretamente, les ha ordenado la reparación de la losa estructural superior del parking “en aquellos puntos que presentan la armadura vista”, arreglar las juntas estructurales de las losas de las rampas de acceso y salida de los vehículos “del lado Turó de la Seu Vella”, adecuar el pavimento de la rampa de acceso y salida de vehículos de la planta -2 y sustituir o reparar los canales de recogida de agua de filtración del techo “que presentan deterioro”.

Estas reparaciones se han encargado a raíz de una visita de inspección que hizo el área de concesiones municipales en noviembre de 2024 y cuyo informe técnico considera que estas deficiencias son una falta grave por “la falta de atención a la conservación y prestación del servicio”.

El informe fue avalado por el servicio de contratación y el área de alcaldía el pasado julio. Una vez la empresa concesionaria reciba esta notificación, tendrá un plazo de tres meses para llevar a cabo los trabajos. En caso de que no lleve a cabo las obras dentro del calendario fijado, el ayuntamiento le advierte que ante un incumplimiento “se puede sancionar a la concesionaria con una penalización del 1% del canon por cada día de duración de la infracción o desobediencia”.

Asimismo, el ayuntamiento también se reserva la posibilidad de hacer los trabajos de forma subsidiaria si ve que la empresa no las lleva a cabo.

Cabe recordar que la empresa que gestiona el aparcamiento subterráneo de Blondel es la misma que también lo hacía hasta marzo del año pasado con el de la plaza Sant Joan. Desde entonces está bajo gestión directa del ayuntamiento.