Murales contra pintadas: arte para frenar el vandalismo en Lleida

El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida está llevando a cabo una iniciativa para evitar la vandalización de las persianas y puertas de los aparcamientos de fincas urbanas: decorarlas con murales artísticos y personalizados. Es una medida que ya han implementado en una aparcamiento de L'Hospitalet de Llobregat que no paraba de ser vandalizado con pintadas y desde el colegio quieren promover en más comunidades de propietarios de la Ciudad Condal y de Lleida esta iniciativa, al verla “una forma innovadora de aliarse con el enemigo” en vez de combatirlo “de la forma tradicional y costosa”.

Una puerta de un parking de Noguerola, vandalizada con pintadas. - SCD

Una medida que ya han implementado por su cuenta varias comunidades de Lleida “y desde el colegio queremos promover esta práctica para que se sumen más y evitar las pintadas vandálicas que tanto cuestan retirar y, por mucho que se limpien, reaparecen”. Esta solución para embellecer el espacio urbano, aseguran desde el colegio, “fomenta una identidad propia para la finca, elevando su valor y promoviendo la convivencia”. El presidente de la entidad, Lorenzo Viñas, destaca que esta iniciativa “demuestra que los administrafores de fincas podemos ser agentes activos y creativos en la mejora del entorno, con esta medida nos aliamos con aquello que parecía un problema y abre nuevas vías para dignificar las viviendas y espacios comunes”.

La ordenanza del Paisaje del ayuntamiento también propone “embellecer” las puertas de los parkings y las fachadas en desuso con murales artísticos.