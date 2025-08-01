Lleida registra 2.588 pisos vacíos después de desahucios, un 11% menos que hace un año

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Generalitat tiene contabilizadas 2.588 viviendas vacías en las comarcas de Lleida, procedentes de ejecuciones hipotecarias y de propiedad de entidades financieras u otras personas jurídicas, que están obligadas a inscribirlas en el registro que se creó en 2015 en el marco del decreto ley 1/2015. Así consta en el informe sobre el sector de la vivienda de 2024 del departamento de Territorio.

Según datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya y del servicio de documentación del departamento, 932 del total de pisos vacíos estaban el año pasado en condiciones de habitabilidad, lo que supone algo más de un tercio. Otros 411 están pendientes de rehabilitar, 258 están okupados y de los otros 987 no constan datos.

Lleida concentra solo el 10,17% del global de 25.443 viviendas vacías inscritas en el registro de la Generalitat. También es la demarcación con un número absoluto inferior, puesto que de las comarcas de Girona hay 4.205; de Tarragona, 5.150; y de Barcelona, 13.500.

El porcentaje se mantiene prácticamente igual respecto al año anterior, pero el número absoluto ha descendido, ya que en 2023 había 2.931 pisos vacíos inscritos, 343 menos (-11,17%). Del total, 288 constaban como okupados.

En el conjunto de Catalunya, las viviendas vacías han disminuido en un 10,9% en un año, ya que en 2023 eran 28.566. De hecho, el número de inmuebles vacíos de este registro presenta una tendencia a la baja desde 2021, según datos de los informes anuales de Habitatge. Ese año en las comarcas de Lleida estaban inscritos 3.605, casi un millar más que en la actualidad, y en 2022 habían bajado a 3.323. El año en que menos hubo fue 2018, con 2.924, y el que más 2017, con 4.216. Ese año, en cambio, solo constaban 48 viviendas okupadas, pero al siguiente la cifra ya era de 333.