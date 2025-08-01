Prisión para el hombre que atacó a urbanos con un cuchillo en el centro de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El juzgado de guardia de Lleida decretó ayer prisión provisional sin fianza para el hombre de 27 años detenido el miércoles en la calle Acadèmia acusado de atacar a agentes con un cuchillo. Fue arrestado por los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, amenazas y atentado a la autoridad. El individuo, que no obedecía las órdenes, se acercó a los agentes con la intención de apuñalarlos. Finalmente, uno de los policías, haciendo uso de un escudo que le permitió evitar hasta dos acometidas, le pudo arrinconar, produciéndose su arresto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13.45 horas en la calle Acadèmia, cuando un agente de la Guardia Urbana que se encontraba fuera de servicio solicitó a un individuo que abandonara la entrada de un edificio donde suele estar y genera molestias en el vecindario, según informó la Paeria.

El hombre se negó y reaccionó de forma agresiva, intentando agredir al policía con un cuchillo. En ese momento, un agente de los Mossos d’Esquadra que también estaba fuera de servicio y pasaba por allí, apoyó al urbano.

Al lugar acudieron un total de cinco patrullas uniformadas de la Policía Local, que tuvieron que utilizar defensas extensibles. El individuo, que seguía empuñando el arma blanca y no obedecía a las órdenes policiales, se acercó a los agentes con la intención de clavarles el cuchillo.

Finalmente, uno de los agentes, haciendo uso de un escudo que le permitía evitar hasta dos acometidas con el cuchillo, le pudo arrinconar, produciéndose su detención. El hombre siguió oponiendo resistencia.