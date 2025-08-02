Inserción social en el vivero de agricultores

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El vivero de agricultores de la Paeria en Rufea acoge un proyecto impulsado por el Centro Especial de Trabajo (CET) “El Pla” Sant Joan de Déu que promueve la ocupación de personas en riesgo de exclusión o discapacidad y produce hortalizas ecológicas. La alcaldesa accidental, Begoña Iglesias, visitó ayer la explotación y saludó a algunos de los 5 trabajadores y 2 técnicos que participan en la iniciativa. Desde febrero, han plantado calabacines, calabazas, melones, remolachas, cebollas y puerros. Marisol Hernández, del CET “El Pla”, explicó que trabajan en un proyecto piloto para producir cremas de verduras enriquecidas con proteína vegetal y quieren que la materia prima provenga de esta finca. La idea en vender una parte en supermercados y que otra sirva de alimento a personas vulnerables de los hospitales de Sant Joan de Déu.