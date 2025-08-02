El turismo activo respira aliviado con buenas reservas de agua
Las empresas de deportes de aventura también experimentan un auge significativo y apuntan a un verano con un alto nivel de actividad. Flòrido Dolcet, presidente de la Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, destacó que las previsiones para este fin de semana son de trabajar casi al 100% de la capacidad. “Junto con el fin de semana del 15 de agosto, este es el que más reservas hay”, comentó. Además, Dolcet resaltó que el convenio con Endesa para regular el caudal de la Noguera Pallaresa permitirá mantener unas condiciones óptimas a lo largo de toda la campaña. “Ríos, pantanos y barrancos cuentan con agua suficiente”, añadió.
Comarcas
El turismo abre el mes de agosto con lleno en campings y hoteles al 85% en Lleida
Marc Codinas