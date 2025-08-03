Libre la acusada de la quema de contenedores

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El juzgado de guardia de Lleida decretó ayer la puesta en libertad con cargos para la mujer de 32 años que fue detenida por la Guardia Urbana la madrugada del viernes como presunta autora de la quema de 17 contenedores (ver SEGRE de ayer), según informaron fuentes judiciales. Al parecer, de momento solo está imputada por la quema de un contenedor ya que falta completar la investigación. Fue arrestada en la calle Governador Moncada. Hubo tres noches seguidas de fuegos.