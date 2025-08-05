Donados 6.000 euros para Palestina en nombre de la cooperante leridana que murió en Malaui

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La campaña solidaria de donaciones con Palestina impulsada familiares de Anna Salvadó i Carbó, la joven cooperante fallecida el domingo 27 de julio en un accidente de tráfico en Malaui, había superado ayer los 6.000 euros. Cabe recordar que los familiares pidieron que, en lugar de coronas de flores, se hagan aportaciones la campaña solidaria para ayudar a la comunidad palestina , una causa con la cual “Anna se identificaba profundamente”.

El velatorio por la joven cooperante, cuyo cadáver llegó ayer a Catalunya, tendrá lugar esta tarde en el tanatorio de La Lleidatana y el funeral se celebrará a las 12.15 horas de mañana en la sala ecuménica del mismo lugar. Familiares de la joven de 22 años agradecieron la labor “de acompañamiento” de la embajada en Harare (Zimbabue) y de la cónsul de Malaui durante todo el proceso para repatriar el cuerpo. La cooperante iba acompañada de una amiga de Sant Cugat que resultó gravemente herida.