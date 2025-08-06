Unas 200 donaciones y un total de 8.000 euros para Palestina en nombre de la cooperante leridana que murió en Malaui

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Este mediodía tendrá lugar el funeral por Anna Salvador Carbó, la joven cooperante leridana que murió el domingo 27 de julio en un accidente de tráfico en Malaui. Asimismo, la campaña consolidaría de donaciones con Palestina impulsada por familiares había alcanzado ayer los 200 donantes y los 8.000 euros recaudados.