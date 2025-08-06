Unas 200 donaciones y un total de 8.000 euros para Palestina en nombre de la cooperante leridana que murió en Malaui
La familia de Anna Salvador pide sustituir las flores por solidaridad
Este mediodía tendrá lugar el funeral por Anna Salvador Carbó, la joven cooperante leridana que murió el domingo 27 de julio en un accidente de tráfico en Malaui. Asimismo, la campaña consolidaría de donaciones con Palestina impulsada por familiares había alcanzado ayer los 200 donantes y los 8.000 euros recaudados.
Hay que recordar que los familiares pidieron que, en lugar de coronas de flores, se hicieran donativos para ayudar a la comunidad palestina, una causa con la cual "Anna se identificaba profundamente. Los donativos se pueden hacer en esta plataforma. La cooperante iba acompañada de una amiga de Sant Cugat del Vallés que resultó gravemente herida.