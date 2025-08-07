La nueva estación de autobuses de Lleida llega al 50% de ejecución y abrirá en el 2026

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Les obras de la nueva estación de autobuses de Lleida avanzan a buen ritmo y han llegado al 50% de ejecución, con la previsión que entre en funcionamiento el primer trimestre del 2026. El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica lleva a cabo la construcción de la infraestructura al lado de la estación de ferrocarril y en torno a la antigua harinera de la Meta y los Docs, que se están recuperando para dar un uso ciudadano en este edificio industrial. Les obras cuentan con financiación del Fondo Next Generation y suponen una inversión de 38 millones de euros. La nueva estación, con 28 andenes, dará respuesta a una demanda de 1,4 millones de viajes anuales de más de 120 líneas de autobús, entre trayectos interurbanos, estatales e internacionales.

Estado de las obras de la nueva estación de autobuses de Lleida en el interior del edificio de los Docs.Cedida por el Departamento de Territorio

La ubicación de la nueva estación permitirá potenciar la intermodalidad del transporte público. Esta nueva estación, que ocupará una superficie de cerca de 12.500 metros cuadrados, dará respuesta a la demanda de movilidad actual y futura de la ciudad, según informa Territorio en un comunicado.

La instalación sustituirá el actual apeadero de la calle Saracíbar y se está construyendo al lado de la estación del tren de la ciudad. Así, la nueva estación facilitará los intercambios con este modo de transporte, potenciará la movilidad colectiva y proporcionará unos servicios más modernos y de más calidad a los usuarios.

Como a tiro arquitectónico, la obra incorpora la nave de los Docs, ejemplo de arquitectura industrial y bien cultural de interés local, como aparte de la nueva estación de autobuses, todo recuperando su valor, dándole un uso ciudadano y minimizando las intervenciones a llevar a cabo. Asimismo, la construcción mejorará urbanísticamente este ámbito de la ciudad.

Estado de las obras

Actualmente, se está trabajando tanto en la parte de obra nueva como en la rehabilitación de la nave de los Docs, donde se está completando el acabado superficial de las bóvedas y las instalaciones. Se ubicará parte del andén, una zona de dependencias y el vestíbulo de la estación que linda con la plaza Ramon Berenguer IV.

Una parte corresponde en el edificio de la ampliación de los andenes, lindando con la calle de los Condes de Urgell. Con una superficie de unos 5.300 metros cuadrados, formará parte de los andenes y se ubicará uno de los accesos a la estación. Actualmente, ya se ha acabado la estructura de hormigón armado y se están ejecutando las instalaciones, el acabado de cubierta y el acceso por la calle Comtes d'Urgell. También se ha empezado el cierre de la fachada con el andén de ADIF.

Nuevo edificio en construcción de la futura estación de autobuses de LleidaCedida por el Departamento de Territorio

Les obras también incluyen un edificio de nueva construcción en el chaflán entre la plaza Ramon Berenguer IV y la calle Príncep de Viana. En estos momentos, con respecto a la estructura, ya se ha acabado la parte metálica y sólo queda pendiente la cubierta de hormigón posttensada de la entrada de autobuses. Se está trabajando en instalaciones, acabados interiores y fachadas. Por este punto accederán los autobuses en la estación y acogerá una cafetería y un espacio de cotrabajo.

Además, el espacio de salas técnicas consta de dos módulos, en los cuales ya se ha acabado la estructura de hormigón. En este momento se trabaja en las instalaciones y cierres.

En la parte exterior, a la cubierta de los Docs, ya se han acabado los aislamientos y se está trabajando en el acabado con baldosa cerámica. Por otra parte, se sigue trabajando en la restauración de la fachada que da en el andén de la estación del ferrocarril.

Características de la estación

El acceso principal a la instalación se situará en la plaza Berenguer IV, donde se formará un núcleo de intercambio de varios modos de transporte: autobuses interurbanos y urbanos, tren de alta velocidad y convencional, taxi, movilidad a pie y también vehículo particular. El nuevo edificio para la estación de autobuses se implantará en la plaza todo estableciendo una relación con el de la terminal ferroviaria.

Se plantea el acceso a la estación a través de un volumen singular de cristal que se eleva por encima de la altura de la cubierta de los Docs y que permite la visión de la fachada rehabilitada de los Docs, también desde el exterior. En este espacio, se ubicarán los mostradores de información y desde aquí se accederá al vestíbulo de taquillas y al espacio de andenes. También se ha previsto un espacio mirador a la parte superior del vestíbulo de la estación que, en un futuro, se prevé destinar a usos culturales y sociales.

La zona de andenes de la estación ocupará un área de cerca de 9.300 metros cuadrados. Una parte estará integrada por el edificio de los Dockes y el resto se completa con una zona de nueva construcción en la parcela sin edificar adyacente a la calle Comtes d'Urgell. En total, este espacio dispondrá de 28 andenes.

Además del acceso principal, la estación tendrá un segundo acceso para peatones en el otro extremo del edificio, a la calle Comtes d'Urgell, la cual facilitará el acceso a la estación de los vecinos de Balàfia y Pardinyes. Al estar a una cota elevada respecto de la calle Príncep de Viana, este acceso contará con escaleras fijas y un ascensor. Por otra parte, la instalación tendrá un acceso cubierto exclusivo para autobuses a la calle Príncep de Viana.