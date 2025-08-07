Reparan el ascensor averiado en un bloque de pisos sociales de la Generalitat en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agència de l’Habitatge de Catalunya ha reparado este jueves por la mañana el ascensor del bloque de pisos sociales que gestiona en el número 18 de la calle Manuel Carrasco i Formiguera de Lleida, en el barrio de la Bordeta. Los vecinos del edificio habían denunciado que llevaban más de diez días sin ascensor, tal como ha publicado hoy SEGRE. Los inquilinos alertaban de que la avería del ascensor generaba importantes dificultades, ya que “muchos de los que vivimos aquí somos personas mayores, tenemos problemas de movilidad y desde que no tenemos ascensor intentamos salir lo mínimo de casa por la dificultad que nos genera bajar y subir las escaleras”.

Esta situación, desafortunadamente, no es nueva para ellos, ya que en los últimos años han tenido varios problemas tanto con el ascensor como con el suministro eléctrico, que provocó que tampoco les funcionara la iluminación comunitaria, los interfonos ni la antena. Unos contratiempos que se sumaban a los problemas de convivencia, ya que varias viviendas estuvieron okupadas durante un largo tiempo, "aunque ahora el nivel de convivencia es mejor", aseguran.