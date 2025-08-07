Un bloque de pisos sociales de la Generalitat en Lleida lleva más de diez días sin ascensor

ACTUALIZACIÓN: Reparan el ascensor averiado en un bloque de pisos sociales de la Generalitat en Lleida

Vecinos del bloque de 36 pisos situado en el número 18 de la calle Manel Carrasco i Formiguera, en La Bordeta, y que está gestionado por la Agència de l'Habitatge de Catalunya denuncian que llevan más de diez días sin ascensor. Un hecho que les genera importantes dificultades, ya que “muchos de los que vivimos aquí somos gente mayor, tenemos problemas de movilidad y desde que no tenemos ascensor intentamos salir lo mínimo de casa por la dificultad que nos genera bajar y subir las escaleras”. Esta situación, desafortunadamente, no es nueva para ellos, ya que en los últimos años han tenido varios problemas tanto con el ascensor como con el suministro eléctrico, que provocó que tampoco les funcionara la iluminación comunitaria, los interfonos ni la antena. Unos percances que se sumaban a los problemas de convivencia, ya que varias viviendas estuvieron okupadas durante un largo tiempo.

L’ascensor avariat. - MAGDALENA ALTISENT

“Ahora la situación está mejor a nivel de convivencia, pero desde el lunes 28 no tenemos ascensor y eso es un gran obstáculo para muchos de nosotros”, asegura un vecino, que detalla que el edificio es propiedad de Caixabank pero lo gestiona Habitatge, “que por el momento parece que se desentiende de la situación”. En este sentido, vecinos aseguran que “cuando llamas para notificar la incidencia tienes que dejar un mensaje en un contestador y no sabes si lo tienen en cuenta o no, lo que no ayuda a solucionar los problemas del edificio”. Asimismo, otro vecino señala que”la única respuesta que hemos recibido es que han avisado al servicio técnico, pero es que ya llevaremos dos semanas así y las personas con movilidad reducida no pueden salir de casa”.

Este diario contactó ayer con la Agència de l’Habitatge en Lleida para conocer la situación del edificio y si estaba en trámite la reparación del ascensor, , pero durante el día de ayer no facilitó información.

Por otro lado, vecinos del mismo bloque denuncian que hace unos días “había una persona acampada en uno de los rellanos del edificio diciendo que la presidenta de la comunidad, que es una persona que tiene un piso de alquiler, le había dado su permiso”. Añadieron que actualmente “no está en el rellano, sino en uno de los cuartos que hay en una de las plantas donde tiene sus enseres”.

Cabe recordar que este edificio tuvo okupas en varias viviendas hasta hace cuatro años, cuando un amplio dispositivo policial los desalojó.

El de la pasarela de la estación lleva casi tres meses averiado

El ascensor de la pasarela de la estación de trenes lleva fuera de servicio casi tres meses a pesar de que el ayuntamiento asegurara a principios de julio que entraría en servicio “en los próximos días”. Según informó en su momento el consistorio, las puertas del aparato quedaron dañadas por vandalismo, por lo que se tuvieron que sustituir pero, desde hace varias semanas ya tiene nuevas puertas, pero sigue sin estar operativo. La zona del ascensor está afectada por las obras de la futura estación de buses y la empresa que las ejecuta retiró las escaleras metálicas de acceso a la pasarela en abril por la corrosión que tenían, de modo que la única manera de cruzar por el paso elevado es, desde hace ya casi tres meses, la rampa situada junto al ascensor. El lunes quedaron atrapadas 15 personas en el ascensor de la Seu Vella y fueron rescatados por los Bomberos y la Policía.