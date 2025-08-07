Tres de cada cuatro leridanos que necesitan baja laboral por una cirugía mayor ambulatoria ya la obtienen en el mismo hospital

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El 72% de las personas que han requerido una incapacidad temporal en el último año en la Región Sanitaria Lleida por una intervención de Cirugía Mayor Ambulatoria se han ahorrado tener que desplazarse al CAP para obtenerla. Son más de 1.700 personas que en este tiempo se han sometido a una cirugía sin ingreso en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova o bien en el Hospital Universitario Santa Maria y que, por su diagnóstico, han podido gestionar la baja laboral por medio del hospital.

Cuando estas bajas por este tipo de cirugía son inferiores a 5 días (en torno al 10%), el centro hospitalario cursa la baja y el alta en el mismo acto administrativo. En el resto de pacientes, con bajas más largas, el centro sólo les gestiona la baja y el posterior seguimiento se realiza desde la atención primaria y comunitaria.

La directora médica del Arnau de Vilanova, Carme Civit, se muestra satisfecha con la incorporación del trámite dentro del proceso asistencial y admite que “la valoración global del proyecto es muy positiva, tanto por los beneficios que comporta para la ciudadanía, como por la mejora organizativa dentro del mismo hospital. Los resultados alcanzados son indicadores claros de este avance e incluso superan la media de Catalunya.”

Desde la misma plataforma, los hospitales también gestionan desde hace un año las altas de incapacidad temporal por motivo de parto en aquellas mujeres que ingresan y tenían previamente una baja activa. En estos casos, el centro gestiona el alta para que la mujer pueda tramitar el permiso de maternidad sin tener que pasar previamente por la atención primaria. En el último año, los hospitales leridanos han gestionado 207 altas de este tipo.

Bajas por ingreso

Además, desde hace 3 años los hospitales de la red pública catalana, SISCAT, tramitan también las bajas por ingreso hospitalario o urgente. En este caso, el porcentaje de personas que en el llano de Lleida obtienen la baja antes de salir del hospital es del 55%.

Aunque en algunos casos no es posible realizar este trámite desde el hospital, ya sea por motivos clínicos o administrativos como pacientes que no disponen en tarjeta sanitaria activa o bien que llegan derivados de otros territorios, Carme Civit apunta que “poder hacerlo en más de la mitad de los ingresos y en tres cuartas partes de los intervenidos por cirugía mayor ambulatoria representa un hito muy relevante, ya que contribuimos a desburocratizar el sistema sanitario y a mejorar la experiencia del paciente, que puede centrarse en su recuperación sin tener que preocuparse por gestiones adicionales.”

Salud defiende que el cambio de gestión de las bajas laborales desde la atención primaria en los hospitales beneficia a la población en edad laboral y permite agilizar los procesos, disminuir el número de contactos en la atención primaria para gestiones de este tipo, desburocratizar el sistema y mejorar la experiencia del paciente y su entorno.