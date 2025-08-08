De concesionario de coches a gran supermercado: abrirá en Lleida el nuevo establecimiento de una cadena

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados Consum abrirá el próximo 4 de septiembre un nuevo establecimiento en el barrio Cappont de Lleida. EL local está situado en la avenida de Les Garrigues y las calles Riu Ter y Mequinensa, donde antes había un taller y un concesionario oficial de la marca Citröen. Cabe recordar que Mercadona también abrió hace meses una tienda en Cappont donde antes había un taller, el de Carrosseries Consa entre la calle Santa Cecília y la avenida Alacant.

Mercadona estrena una nueva web para buscar trabajo

Por otra parte, Mercadona ha abierto las puertas de su nuevo portal de empleo, una herramienta "completamente renovada" que supone un cambio radical en la forma de gestionar las candidaturas para conectar con el talento, según informó la compañía en un comunicado.

Este nuevo espacio, caracterizado por ser más intuitivo y ágil, permite a cualquier persona interesada en trabajar en Mercadona crear su perfil personal "de forma ágil, recibir propuestas de la empresa conforme a sus preferencias y hacer seguimiento de los procesos de selección en los que esté participando", según apuntaron las mismas fuentes.