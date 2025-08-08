El Ayuntamiento de Lleida abre un espacio de lactancia en el patio del Palau de la Paeria

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida ha puesto en marcha este viernes un nuevo espacio de lactancia en el patio del Palau de la Paeria, el primero de carácter municipal, con el objetivo de "hacer la vida más fácil y más cómoda a las mujeres", según ha explicado la alcaldesa accidental, Carme Valls. La nueva sala dispone de un cambiador, de una butaca donde las madres pueden sentarse a dar el pecho y está equipada con un ventilador de techo para garantizar el confort de las usuarias. Valls ha destacado que el espacio está ubicado en el Eix Comercial, lo cual permite a las madres disponer de un espacio "recogido, amable y tranquilo" con el fin de atender a su hijo o hija cuando pasean o hacen compras por el centro de la ciudad.

Una de las primeras usuarias de la sala ha sido Noemí Florido y su bebé de trece meses, Martí. Noemí ve "muy oportuna" la adecuación de esta sala para las madres que dan el pecho porque "da intimidad, es una zona acogedora y está bien climatizada". Sin estos espacios, ha expresado, "tienes que buscar un banco, sentarte en un bar y consumir alguna cosa, o hacer fuerza con los brazos, cargar al bebé mientras andas y que vaya mamando", ha añadido.

Por su parte, grupos de crianza y entidades prolactancia de la ciudad de Lleida han aplaudido la iniciativa de la Paeria y han recordado que varios establecimientos, sedes de entidades y los Centros de Atención Primaria (CAP) ya hace tiempo que permiten la lactancia materna en sus instalaciones.

Reactivarán una iniciativa para promover el amamantamiento en espacios públicos y privados

De hecho, en el 2018 el proyecto Amics de la Popa impulsado por tres comadronas del Pla d'Urgell arrancó una campaña para promover el amamantamiento materno en espacios públicos y privados de la demarcación de Lleida y repartió adhesivos para identificar los locales adheridos a la campaña.

Según Núria Palència, enfermera de Línea Pediátrica, conductora del grupo de amamantamiento Popetaines y cofundadora de la asociación Llavors de Vincle en Lleida, "las personas más involucradas en aquel proyecto lo fueron dejando y ahora Llavors de Vincle y Popetaines estamos en manos de hacer la transferencia de esta actividad y lo volveremos a sacar adelante otra vez".

"Defendemos que el pecho se puede dar en todas partes y celebro que se haya tomado esta iniciativa, porque supone un gesto de cuidar a las madres que están amamantando. Sigue faltando mucho apoyo al amamantamiento y visibilizar la lactancia materna, que es una contribución a la salud," ha explicado Sheila Pinyol, enfermera especializada en lactancia materna y donación de leche, referente del Banc de Llet y actual presidenta de la asociación Alleta de Lleida (Associació Lleidatana Prolactància Materna).