El incendio de coches de esta madrugada en Lleida ha sido fortuito

Un aparatoso incendio ha quemado este viernes de madrugada dos coches que estaban estacionados en la calle del Bages de Lleida, en el barrio de Balàfia. Los Bombers han recibido el aviso a las 02.58 horas y han enviado al lugar una dotación. El fuego también ha afectado a un contenedor y la fachada de un edificio. Ninguna persona ha resultado herida.

Con respecto a las causas del fuego, la Guardia Urbana ha desvinculado el incidente de las últimas oleadas de fuegos en contenedores –que se han saldado con dos detenciones–. En este sentido, el incendio se ha originado de forma fortuita en un vehículo híbrido y ha afectado parcialmente a otro coche, así como a un contenedor y a la pared del edificio.

Los coches quemados en la plaza de Església de Aitona.Bomberos de la Generalitat

Por otra parte, esta madrugada los Bombers también han extinguido un incendio en Aitona que ha quemado 4 turismos estacionados en la plaza de la Església. Los Bomberos han recibido el aviso a las 03.04 horas y han trabajado en el lugar con cuatro dotaciones. En este caso tampoco ha habido que lamentar heridos.