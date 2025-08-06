Un nou detingut per cremar contenidors a Lleida: va causar suposadament diversos focs a Príncep de Viana i a la Rambla de Ferran
L'arrestat és un home de 46 anys i s'afegeix a la detenció d'una dona de 32 anys la setmana passada per una altra onada d'incendis
La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut aquest dimarts a la nit el presumpte autor de la crema total o parcial de sis contenidors al carrer Príncep de Viana i a la Rambla de Ferran dilluns a la nit.
L’home, de 46 anys, està acusat dels presumptes delictes d’incendi i danys pels fets que es remunten a dilluns a les 23.40 hores quan la Guàrdia Urbana va rebre l’avís d’un contenidor que cremava al carrer Príncep de Viana, 37. Pocs minuts després, al mateix carrer, se’n produïa un altre molt a prop i a les 00.27 es va alertar d’una altra crema a la Rambla de Ferran, 54.
La Guàrdia Urbana va iniciar una investigació que, gràcies a la col·laboració ciutadana i l’aportació d’imatges, s'ha resolt finalment amb la detenció d’aquest home aquest dimarts a les 21.05 a la zona del carrer Príncep de Viana.
En els últims dies s’ha estat fent un operatiu específic i conjunt de vigilància de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra en prevenció d’aquest tipus de delictes. En aquest sentit, la policia local va detenir l'1 d'agost una dona de 32 anys, veïna de Lleida, com a presumpta autora de la crema de 17 contenidors, la majoria al centre històric de la ciutat en només tres dies. La detenció es va produir al carrer Governador Moncada, després que fos enxampada in fraganti gràcies a aquest operatiu conjunt entre la Urbana i els Mossos d’Esquadra.
