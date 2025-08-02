SUCCESSOS
Detinguda una dona de 32 anys per la crema de disset contenidors en tres nits a Lleida
La presumpta piròmana va ser arrestada in fraganti ahir, gràcies a un dispositiu de la Urbana i els Mossos
La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la matinada una dona de 32 anys, veïna de la capital del Segrià, com a presumpta autora de la crema de 17 contenidors, la majoria al centre històric de la ciutat en només tres dies. La detenció es va produir al carrer Governador Moncada, després que fos enxampada in fraganti gràcies a un operatiu conjunt entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. “Patíem una onada de crema de contenidors nocturna des de feia setmanes”, va explicar ahir la tinenta d’alcalde responsable de Seguretat, Cristina Morón, que al costat de l’intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada, i l’alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, va oferir ahir una roda de premsa per informar sobre la detenció.
Aquesta setmana, en tan sols tres nits, van ser incendiats un total de 17 contenidors en ubicacions com la plaça del Dipòsit, la rambla Mercè i els carrers del Bisbe, Joan Maragall, Sant Antoni Maria Claret, Pica d’Estats, Ramón y Cajal i Lluís Companys.
Per fer front a aquesta situació, la Policia Local va desplegar un dispositiu especial amb vuit agents fent seguiment durant les nits, mentre que els Mossos van aportar quatre efectius més. Morón també va explicar que al llarg del mes passat es van arribar a cremar 21 contenidors. “El cost total és d’uns 25.000 euros, a raó d’entre 1.000 i 1.200 euros per cada contenidor”, va assenyalar.
Segons l’intendent Josep Mallada, els motius pels quals una persona pot cometre aquest tipus de delictes són vandalisme, piromania, reivindicació o malaltia mental.
D’acord amb les primeres investigacions, tot apunta que la detinguda respon a un perfil de piròmana, ja que “calava foc i marxava, fins i tot en alguns casos s’arribava a quedar” al lloc dels fets, segons va detallar Mallada.
La detenció va ser possible gràcies a la visualització d’imatges gravades per càmeres de seguretat de la zona i al testimoni d’alguns ciutadans. Segons els investigadors, tot indica que la dona actuava sola. D’altra banda, la policia no atribueix a la detinguda la crema de matolls al barri de la Mariola de la setmana passada.
Cronologia dels incendis
Durant la matinada d’ahir, es va registrar la crema d’un contenidor al carrer Lluís Companys, a l’Escorxador. Dijous a la matinada va ser especialment activa amb incendis en tres punts diferents: a les 2.41 van cremar tres contenidors al carrer Ramón y Cajal; a les 2.59, dos més a Pica d’Estats; i a les 3.07, un altre a Tallada.
Abans, la nit de dimarts a dimecres, es van registrar uns altres tres focs: al carrer Sant Andreu a les 22.10; a la plaça del Dipòsit a les 22.45 i al carrer del Bisbe a les 23.54. El mateix patró es va repetir dimarts a la matinada, amb tres contenidors cremats al carrer Joan Maragall a les 2.04; un al carrer del Bisbe a les 2.28, i un altre a Sant Antoni a les 2.40.
Morón va felicitar els cossos de seguretat per la detenció i va afegir que, “amb col·laboració policial i interès a resoldre’ls, aquests delictes se solucionen favorablement”.