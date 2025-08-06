SUCCESSOS
Nova onada d’incendis en contenidors
Dos focs a Príncep de Viana i un a la rambla Ferran. En menys d’una hora
Nova nit d’incendis de contenidors. Després dels tres episodis que es van registrar a començaments de la setmana passada i que es van saldar amb la detenció d’una dona, dilluns hi va haver tres nous focs que es van declarar en menys d’una hora de diferència en dos carrers pròxims –Príncep de Viana i rambla Ferran–, la qual cosa fa sospitar que podrien haver estat intencionats.
El primer dels incendis es va declarar a les 23.40 hores al número 25 de Príncep de Viana i va cremar un contenidor, segons van informar ahir els Bombers de la Generalitat. Vint minuts després hi va haver un segon cas en aquest mateix carrer, al número 15. El tercer i últim es va declarar a les 0.28 hores al número 52 de rambla Ferran, a prop de la plaça Ramon Berenguer IV. Va cremar una illa de contenidors i hi va haver danys en dos façanes, desprenent-se algunes rajoles. La Guàrdia Urbana va abalisar la zona.
Detinguda i posada en llibertat
Val a recordar que la Guàrdia Urbana va arrestar la matinada de divendres passat una dona de 32 anys com a presumpta autora de la crema de 17 contenidors en tres dies, la majoria al centre històric. Va ser arrestada al carrer Governador Moncada, després que fos enxampada gràcies a un operatiu conjunt entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. Tanmateix, el jutjat de guàrdia va decretar dissabte la seua posada en llibertat amb càrrecs i, de moment, només se la investiga pel cas de Lluís Companys, com va avançar SEGRE. Pel que sembla, els indicis contra ella són “escassos”, segons van indicar fonts judicials.
Al juliol, van cremar un total de 21 contenidors a la ciutat, 17 d’els quals en només tres nits. “El cost total és d’uns 25.000 euros, a raó d’entre 1.000 i 1.200 euros per contenidor”, segons va explicar divendres la tinenta d’alcalde i responsable de Seguretat, Cristina Morón, en la roda de premsa que va oferir la Paeria després de la detenció de la presumpta piròmana.