Lleida enseña a conducir patinetes eléctricos de forma segura

Un agente de la Guardia Urbana de Lleida durante un control en un patinete.Ayuntamiento de Lleida

El Ayuntamiento de Lleida ha activado el proceso de inscripciones para el curso de formación para conductores de patinetes eléctricos que se impartirá el próximo 17 de septiembre de 2025, coincidiendo con la celebración de la Semana de la Movilidad. Esta iniciativa llega en un momento clave después del aumento significativo de usuarios de estos vehículos de movilidad personal (VMP) en la capital del Segrià durante los últimos años.

El curso, que tendrá una duración total de cuatro horas, está estructurado en dos partes bien diferenciadas: una sesión teórica y una parte práctica donde los participantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos. Las personas interesadas tienen tiempo hasta el 9 de septiembre de 2025 para inscribirse, teniendo que realizar este trámite obligatoriamente de forma telemática a través de la plataforma habilitada por el Ayuntamiento.

La Guardia Urbana recuerda que mantiene activas las campañas de vigilancia y control sobre este tipo de vehículos, con especial atención a las infracciones que comportan un mayor riesgo para la seguridad vial. Las autoridades municipales han reiterado su compromiso con la prevención de accidentes y la sensibilización de los usuarios sobre la importancia de conocer y respetar la normativa vigente.

En este sentido, entre el 7 y el 13 de julio se denunciaron 50 personas que conducían un VMP en los 18 controles estáticos que se realizaron en la vía pública.