Polémica por la tala de árboles en la avenida Rovira Roure de Lleida

Vecinos y comerciantes de la Zona Alta criticaron ayer la “tala indiscriminada” de árboles que la Paeria está llevando a cabo en Rovira Roure por las obras de renovación de la red de agua después de que operarios cortaran 3. Explican que les han informado que la previsión es talar todos los del lado de los números pares del tramo comprendido entre Prat de la Riba y Ronda y denuncian que esto comportará que toda esa zona se quede sin sombra y vegetación. “Entendemos que las obras pueden ser necesarias, pero no compartimos cómo se está gestionando la situación, talar árboles debería ser el último recurso”, lamentó una vecina, que añadió que "ofrecen una sombra esencial en un entorno ya muy duro, asfaltado y expuesto”. Una comerciante también criticó esta decisión, porque “servían como refugio climático y, aunque dicen que plantarán de nuevos, estos árboles tardarán mucho en crecer, no entendemos una acción tan contundente”. No descartan movilizaciones o protestas.

Por su parte, la Paeria informó que talan los árboles “por su estado deficiente y para permitir la realización de las obras”. Recordó que el proyecto ya preveía sustituir los ejemplares “que presentaran afectaciones que podían comprometer la seguridad viaria y el adecuado desarrollo de los servicios públicos soterrados”. Añadió que los árboles retirados serán sustituidos por nuevos ejemplares de una especie llamada ostrya, que pueden alcanzar una altura de entre 10 y 15 metros. Las obras de renovación de la red de agua empezaron a mediados de julio y han obligado a cortar dos de los cuatro carriles de Balmes.

El jefe de la oposición en la Paeria y del PP, Xavi Palau, instó al gobierno municipal “a replantar lo antes posible estos árboles para que la calle vuelva a estar como antes” y lamentó que hagan estas actuaciones en verano “sin informar antes a comerciantes y vecinos”.