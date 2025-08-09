El Ayuntamiento de Lleida activa la fase 2 del plan operativo para prevenir los efectos del calor ante las altas temperaturas

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida ha activado este sábado la fase 2 del plan operativo para prevenir los efectos del calor, ante la previsión de que se registren altas temperaturas en la comarca del Segrià. Según el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), las temperaturas se podrían subir hasta los 40 grados en un episodio que se podría alargar hasta el miércoles. La activación de la fase 2 del plan comporta la puesta en marcha de medidas previstas como la coordinación entre los agentes para efectuar traslados urgentes de personas vulnerables a centros sanitarios, llamadas preventivas a los usuarios de la teleasistencia domiciliaria y el seguimiento específico a mayores de 90 años que no reciben servicios municipales, personas sin hogar y temporeros, entre otros.

La alcaldesa accidental de Lleida, Carme Valls, ha recordado a la población la importancia de beber agua a menudo y evitar salir a la calle durante las franjas de más calor. Desde la Paeria también se recomienda refrescar los domicilios, reducir la actividad física intensa en las horas centrales del día y prestar atención a los niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas. Valls también ha hecho referencia a los sesenta refugios climáticos que la ciudadanía tiene a su alcance para paliar los efectos de las altas temperaturas.