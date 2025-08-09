SEGRE
El PP reclama marquesinas en las paradas de bus

REDACCIÓ

El PP de Lleida vuelve a denunciar la “falta de medidas reales y estructurales” para combatir las altas temperaturas en los espacios públicos de la ciudad, especialmente en las paradas de bus y de taxi, ya que muchas no disponen de marquesina o sistemas de sombra. “Nos encontramos con usuarios, muchos de ellos mayores o con movilidad reducida, esperando autobuses con temperaturas que rozan los 40 grados sin ningún tipo de protección”, denunció la portavoz, Anna Florista. El PP también reclama cubrir con elementos de sombra varios espacios públicos muy transitados, como plazas, pasarelas o puentes. “Cada año pedimos que se cubran, y cada año se queda en un simple estudio”, añadió la edil popular.

