ERC pregunta por el futuro de los dos mercados semanales

El grupo municipal de ERC denunció que el gobierno de la Paeria todavía no ha respuesto una pregunta que registraron en marzo sobre la situación jurídica y el futuro de los mercadillos de la ciudad, especialmente los de los jueves y sábados en el Camp d'Esports y el pabellón Barris Nord, respectivamente. La edil republicana Anna Costa recuerda que la pregunta, registrada formalmente en comisión informativa, pedía información clara sobre la vigencia de las actuales concesiones, la previsión de renovación o adjudicación y el estado del plan de impulso anunciado en el plan de actuación municipal (PAM) 2023-2027. “Estamos hablando de una cuestión que afecta a centenares de paradistas y a muchas familias, y que tiene un impacto directo en la actividad económica de la ciudad”, afirmó la concejala de ERC.