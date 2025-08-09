Lleida refuerza lazos con València, Alacant y Xàtiva

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El alcalde, Fèlix Larrosa, concluyó ayer una visita institucional de tres días a València y Alacant para conocer sus parques científicos, así como a Xàtiva para reforzar su hermanamiento con Lleida a través de la creación de una mesa de trabajo para impulsar proyectos socioculturales comunes. “He querido dar las gracias personalmente al alcalde de Xàtiva porque este municipio acogió todos los convoyes que llegaban de Lleida con donaciones de material de primera necesidad para las personas damnificadas por la dana”, explicó Larrosa. Allí se reunió con el alcalde de la localidad, el socialista Roger Cerdà. Larrosa también se reunió con su homólogo de Alacant, el popular Luis José Barcala, con quien “hemos compartido nuestros modelos de gobernancia y explicado la propuesta de áreas de innovación industrial que queremos para Lleida”.