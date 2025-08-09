Récord histórico de viajeros en la línea de alta velocidad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Renfe contabilizó en julio a más de 96.100 personas que viajaron en sus trenes AVE, Avlo, Euromed e Intercity en el corredor de alta velocidad entre Barcelona y Zaragoza, un 1,5% más que en julio del año pasado. La mayoría de estos convoyes paran en Lleida, pero Renfe no concretó cuántos viajeros utilizaron un tren de alta velocidad desde la estación leridana. Durante los primeros siete meses del año, el corredor registró un crecimiento de usuarios del 0,8% en comparación con el mismo período de 2024.

Renfe celebró que en julio registró el volumen mensual más grande de viajeros de su historia en las líneas de alta velocidad, con 3,5 millones de pasajeros en todo el Estado. Este récord supera en un 4,6% al anterior máximo histórico, que se alcanzó solo un mes antes con 3,35 millones de usuarios en junio.

El crecimiento se fundamenta, principalmente, en el aumento del 13,9% de plazas en los trenes AVE y Avlo en comparación con julio del año pasado.

La empresa pública indicó que, de las 9.911 circulaciones de AVE y larga distancia que llevó a cabo en julio, el 61,3% de los trenes llegaron con menos de 5 minutos de retraso, el 79% con menos de 15 minutos y el 90% con menos de 30. El retraso medio fue de 21 minutos.