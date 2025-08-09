Una herida grave tras una colisión con un camión en Alcoletge

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Una mujer resultó herida de gravedad ayer por la tarde al chocar el vehículo en el que viajaba con un camión en la C-13 en Alcoletge. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 19.20 horas, cuando se produjo una colisión frontal en el punto kilométrico 10, en dirección a Lleida. Hasta el lugar se activaron cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y dos ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A causa de la colisión, una mujer resultó herida y fue evacuada en estado grave al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En un primer momento se estableció paso alternativo de vehículos, que se mantenía a las 21.27 horas con circulación intensa.

Entretanto, sobre las 20.10 horas, se produjo otro accidente entre dos vehículos en la C- 13, en el término municipal de Vallfogona de Balaguer. Una persona resultó herida de carácter leve, según fuentes de los servicios de emergencias. En Lleida, hubo un choque entre una moto y un coche en la avenida Pla d’Urgell, en el barrio de La Bordeta. El aviso se recibió a las 21.12 horas.

El jueves, diez personas resultaron heridas en tres accidentes de tráfico en Fígols i Alinyà y Ribera d’Urgellet, en el Alt Urgell, y en Baro, en Soriguera, en el Pallars Sobirà.