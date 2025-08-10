Arde una moto y causa daños en una fachada en Balàfia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un incendio calcinó ayer de madrugada una moto causando daños en la fachada de un inmueble en Balàfia. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 4.58 horas y activaron una dotación por un incendio en una moto en la calle Escultor Corselles. Las llamas calcinaron completamente la motocicleta y también causaron daños en dos condensadores de aire acondicionado instalados en la fachada del bloque.

Los Bomberos hicieron tareas de revisión de la escalera del inmueble cercano al incidente, pero no había presencia de humo. Por su parte, la Guardia Urbana precintó la zona como medida de prevención.

El viernes, un vehículo híbrido se quemó en Balàfia, en la calle Bages, afectando a otro de forma parcial y a dos contenedores. Las llamas también causaron daños en la fachada de un inmueble. El mismo día ardieron cuatro vehículos estacionados en la Costa Calvari en Aitona y por la tarde, un tractor en un campo de frutales. En Alcoletge, también quemó un turismo. Tanto la Guardia Urbana de Lleida como el ayuntamiento de Aitona señalaron que se trataban de incendios fortuitos.