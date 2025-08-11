Denuncian el robo de un coche en el barrio de Ciutat Jardí de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un vecino del barrio de Ciutat Jardí de Lleida ha denunciado ante los Mossos d’Esquadra el supuesto robo de su coche, un Toyota RAV4 de color blanco, en la calle Arquitecte Ignasi Miquel durante la mañana del sábado. “Un vecino hizo una foto de la calle poco después de las cinco y media de la madrugada y el vehículo aparece en la imagen, pero cuando fui a buscarlo pocas horas después, ya no estaba”, explicó ayer a SEGRE el afectado.

El hombre pide a cualquier persona que pueda tener información sobre el suceso que contacte con la policía.