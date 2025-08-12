Lleida pone a la venta 2 solares para construir hasta 55 pisos en la zona de Joc de la Bola

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida ha puesto a la venta dos fincas para construir viviendas en dos parcelas entre las calles Joc de la Bola y Ferran el Catòlic, al lado de la acequia mayor del canal de Pinyana. Este sector está pendiente de urbanizar y corresponde a la prolongación de la avenida Onze de Setembre, de la que queda pendiente el tramo entre Joc de la Bola y Pius XII. Por tanto, para construir los bloques de pisos será necesario urbanizar y alargar la avenida hasta el campo de fútbol de Gardeny.

Para la primera parcela, de 1.654 metros cuadrados, el ayuntamiento pone a la venta un proindiviso del 72,13%. Se licita por 80.644,85 euros (con IVA) y se podrán edificar hasta 23 viviendas con un techo edificable de 2.236 m2 residenciales libres, así como otros 2.000 m2 comerciales. Tendrá una altura máxima de seis plantas.

Para el segundo terreno, de 1.500 m2, se pone a la venta la titularidad completa por 354.059,85 euros (con IVA). Con un techo edificable de 3.056 m2 residenciales libres, se podrán construir 32 viviendas en un máximo de 4 plantas.

El plazo para pedir licencia es de un máximo de tres años, pero se valorarán las propuestas que propongan reducirlo. Las promotoras interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el día 6 de octubre.